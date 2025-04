TUTTE LE FOTO. Auto si schianta e distrugge la rotonda: mistero sul conducente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Paura questa mattina sulla Domiziana, all’altezza del primo ingresso per Baia Verde, a Castel Volturno, dove un’auto è finita contro una rotatoria in circostanze ancora da chiarire. Il conducente, per motivi al momento sconosciuti, ha perso il controllo del veicolo centrando in pieno la rotonda nei pressi dell’accesso alla variante. Subito dopo l’impatto, l’automobilista si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce tra le strade vicine.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle forze dell’ordine e i volontari della Protezione Civile per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Dai primi accertamenti è emerso che l’auto coinvolta nell’incidente era priva di qualsiasi documento e presentava anche il telaio manomesso, dettaglio che alimenta più di un sospetto sulla provenienza del mezzo.

Al momento, una delle ipotesi più accreditate è che l’incidente possa essere stato causato dall’eccessiva velocità, ma le indagini sono in corso. Intanto è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi per rimuovere il veicolo dalla strada. Ancora non si conosce l’entità esatta dei danni causati, ma è già stata annunciata la messa in sicurezza della rotatoria, che dovrebbe avvenire a breve.