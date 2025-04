TUTTE LE FOTO. Fiat 500 prende fuoco in strada, conducente scappa dalle fiamme

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MACERATA CAMPANIA – Attimi di puro terrore nel pomeriggio di ieri, lunedì, per un uomo di 50 anni, rimasto coinvolto in un episodio che poteva trasformarsi in tragedia.

Il tutto è successo lungo via San Giovanni, una strada che collega Macerata Campania e Portico di Caserta, a pochi passi dal campo sportivo della zona. L’uomo era alla guida della sua Fiat 500 quando ha visto improvvisamente uscire fumo dal cofano. Nel giro di pochi secondi, le fiamme hanno iniziato ad avvolgere l’auto.

Fortunatamente, è riuscito a mantenere il sangue freddo e ad accostare in tempo. È sceso dall’auto appena prima che le fiamme prendessero il sopravvento, mettendosi in salvo. Nessuna ferita, solo tanta paura.

Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma si sospetta possa trattarsi di un guasto meccanico. Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.