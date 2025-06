TUTTE LE FOTO. UN MORTO E FERITI. Furgone con sei operai si schianta contro un’auto: 30enne perde la vita

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEANO – C’è qualche aggiornamento, nuovi dettagli sul grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, venerdì, lungo la Strada Statale Casilina, all’altezza del caseificio “Sorì”, nel territorio comunale di Teano. Un furgone Iveco Daily che trasportava sei operai si è ribaltato a seguito di un impatto con un’auto, un’Opel Astra bianca, provocando la morte di uno dei passeggeri, un giovane di circa 30 anni residente a Santa Maria Capua Vetere. La sua identità non è stata ancora resa nota.

Tutti gli altri cinque operai a bordo del veicolo sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni non sono ancora note, ma si parla di ferite gravi per alcuni di loro.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche tre automobili, e le operazioni di soccorso sono state rese complesse dalla gravità dell’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per liberare i feriti dalle lamiere contorte, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto.