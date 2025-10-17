TUTTI I NOMI. Medici, avvocati e finti feriti nella maxi truffa alle assicurazioni: inizia il processo

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – È iniziato oggi il processo a carico di 36 persone accusate di aver fatto parte di un’organizzazione dedita a truffe assicurative per un valore di circa 4 milioni di euro. L’udienza si è svolta dinanzi alla seconda sezione del tribunale sammaritano, presieduta dal giudice Antonio Riccio.

Il gruppo, secondo l’accusa della Procura, era specializzato nella realizzazione di sinistri stradali inesistenti, per poi ottenere illecitamente risarcimenti dalle compagnie assicurative. I metodi utilizzati erano particolarmente articolati e prevedevano l’invio al pronto soccorso di persone con fratture pregresse – che spacciavano per conseguenze di incidenti mai avvenuti – o di persone perfettamente sane. Secondo le indagini, alcuni medici, dietro compenso, rilasciavano falsi referti che attestavano lesioni inesistenti, mentre un infermiere addetto all’archivio sanitario dell’ospedale di Marcianise avrebbe dichiarato conformi questi referti irregolari per superare i controlli delle agenzie investigative assicurative.

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Aversa e dal NAS di Caserta, hanno portato all’emissione di 23 misure cautelari e al sequestro preventivo di oltre 600.000 euro, in parte rinvenuti in contanti durante le perquisizioni. Sono stati inoltre sequestrati uno studio diagnostico a Qualiano e un centro fisioterapico a Casal di Principe, ritenuti strumentali all’attività illecita. Dagli archivi dell’ospedale di Marcianise sono emersi oltre 1.700 certificati medici irregolari.

Gli imputati

All’udienza si sono presentati Antonio Abatiello, Emilio Acunzio, Emilio Baldascino, Raffaele Biello, Giovanni Cimmino, Olimpio Costantino, Flavia Davide, Carmine De Simone, Gianluca Di Sarno, Guglielmo Di Sarno, Mario D’Angelo, Giuseppe De Santis, Antonio Del Vecchio, Luigi Fontarella, Angelo Ferraro, Domenico Fiorito, Paolo Franco, Patrizia Intorto, Francescoantonio Landolfi, Antonio Letizia, Raffaele Marrandino, Mariangela Masella, Adriana Mottola, Massimiliano Pagano, Gianluca Piazza, Fabio Pirozzi, Alessandro Piscitelli, Giulio Puzzi, Gennaro Rondinone, Antonio Russo, Francesco Russo, Gianni Russo, Salvatore Salvemini, Raffaele Santangelo, Esterina Tavoletta, Massimo Vaio e Luigi Varone.