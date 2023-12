TUTTI I NOMI. Poker on line gestito dal CLAN DEI CASALESI: al via il processo

Prima udienza a Santa Maria Capua Vetere.

TRENTOLA DUCENTA. Prende il via il processo per il monopolio del poker on line gestito dal clan dei Casalesi. Sotto processo Vittorio Alfiero, 39enne di Aversa; Massimo Di Caterino, 48enne di Aversa; Angelo Russo, 49enne di Sessa Aurunca; Mario Russo, 53enne di Villa Literno; Ciro Salzillo, 51enne di San Cipriano D’Aversa; Massimo Turco, 51enne di Trentola Ducenta; Antimo Verde, 34enne di Trentola Ducenta. Gli imputati rispondono di associazione a delinquere finalizzata alla gestione illecita del gioco del poker on line.

La prima udienza si è celebrata davanti alla Seconda Sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduta da Sergio Enea. Gli imputati avevano creato una piattaforma informatica denominata ‘Dollarpoker’ destinata alla gestione del poker on line non autorizzato di cui il 40 % dei profitti mensili doveva essere destinato al pagamento degli stipendi dei detenuti al 41 bis.