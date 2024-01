Uccisa con un coltello da caccia dall’ex compagno. La tragedia di Ester, 37enne di origini casertane

CALVI RISORTA (Elio Zanni) – Ha radici calene, precisamente della frazione Petrulo di Calvi Risorta (Caserta), Ester Palmieri, la donna uccisa ieri mattina, 11 gennaio 2023 dall’ex compagno, il 46enne Igor Moser che poi a sua volta si è tolto la vita.

Infatti, è proprio nella minuscola frazione abbarbicata ai piedi delle montagne, tra Capua e Teano, che abitavano i genitori della povera Ester: il padre Andrea Palmieri e la madre originaria del nord Italia Bruna Genit.

E a Calvi Risorta vivono ancora molti parenti di quei Palmieri che negli anni “80 si trasferirono nel comune di Valfloriana, a Trento: il luogo della tragedia la cui risonanza in termini di dolore e di morte, percorre così l’intero Italico Stivale.

Ed è stata proprio mamma Bruna a fare, ieri la macabra scoperta, a vedere come in un incubo da sveglia il cadavere della figlia che giaceva a terra in lago di sangue. L’erculeo esecutore, l’ex compagno boscaiolo, l’aveva accoltellata, attinta più volte al copro. Ma sarebbe stato fatale un solo fendente, quella alla gola. Ester è morta dissanguata.