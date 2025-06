UFFICIALE. Ecco le nomine dei nuovi dg di ASL e ospedale. Clamoroso ritorno a CASERTA di Mario Ferrante

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

L’eterno Amedeo Blasotti, colpito dalla nota indagine giudiziaria, va finalmente a casa. Ottima notizia anche all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, dopo che Vincenzo De Luca ha compiuto la follia di affidare l’ASL più grande di Europa, la Napoli Uno, al sottoufficiale della Finanza di Montemiletto, Gaetano Gubitosa

CASERTA – Si è chiusa da pochi minuti la giunta regionale della Campania che ha nominato i nuovi direttori generali di ASL e aziende ospedaliere.

Vabbè, l’importante è che ce lo siamo tolti da Caserta, per cui non facciamo commenti sull’abnorme nomina Gaetano Gubitosa addirittura a capo dell’Asl più grande d’Europa, ovvero la Napoli Uno.

All’ASL Napoli Due di Frattamaggiore va un tal Vanni, mentre alla Napoli 3 arriva Giuseppe Russo. Nominata Concetta Conte all’Asl di Avellino. Mentre Tiziana Spinosa guiderà l’Asl di Benevento quale direttrice generale.

L’indagatissimo Amedeo Blasotti non poteva rimanere a Caserta, in un’Asl che tra direttore amministrativo e generale, ha avuto cariche per 15 anni. Diamo notizia, con una certa sorpresa, del gran ritorno nel nostro territorio di Mario Ferrante che qualcosa di buono all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta aveva pur fatto.

Ferrante, dopo l’esperienza al nosocomio del capoluogo, è stato anche direttore dell’ospedale San Pio di Benevento e dell’Asl di Avellino.

Gennaro Sosto è il nuovo dg dell’Asl di Salerno, mentre l’aversano Antonio D’Amore è confermato ad un altro gigante della sanità campania: l’ospedale Cardarelli di Napoli. All’azienda ospedaliera dei Colli Aminei, sempre a Napoli, nominato Ciro Iervolino. Mentre alla Federico II si insedia Bianco.

In pensione l’ex dg dell’Asl di Caserta, l’altro casoriano Ferdinando Russo. E al suo posto alla Vanvitelli va Mario Iervolino. Al San Pio di Benevento il nuovo dg sarà Maria Morgante, mentre al Moscati di Avellino andrà Perito.

Un deluchiano di ferro quale Ciro Verdoliva, ex dg dell’Asl Napoli Uno, guiderà il Ruggi di Salerno, mentre Di Manzo va all’ospedale Pascale.