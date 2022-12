CAPODRISE – É prevista il prossimo 23 dicembre, nell’area degli ex Giardini del Sole, a Capodrise, l’inaugurazione di un nuovo locale McDonald’s. Gli ultimi lavori sono attualmente in corso a via Retella, dove nei prossimi giorni troverà completamento una rotatoria che consentirà l’accesso, oltre che al fast food, ad ulteriori esercizi commerciali. Diventa realtà, dunque, l’ultimo atto firmato dall’amministrazione Crescente, nel settembre del 2021.