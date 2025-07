ULTIM’ORA. Elicottero d’emergenza atterra all’Aeronautica di CASERTA. Ecco cosa sta succedendo

CASERTA – In questi minuti è stato attivato un servizio di elisoccorso per il trasferimento d’emergenza di un paziente critico da Napoli a Caserta. Secondo le prime informazioni, l’uomo, un 73enne in condizioni gravi e già intubato, è stato trasportato presso la struttura dell’Aeronautica militare di Caserta, dove lo attendeva un team specializzato di rianimazione.

Secondo quanto appendiamo dal posto, l’operazione ha provocato un momentaneo rallentamento, un ingorgo del traffico dalla Galleria della Reggia che porta verso verso viale Ellittico, provenendo dal centro di Caserta.

Le circostanze del trasferimento non sono ancora del tutto chiare: non è stato specificato infatti il motivo per cui sia stato indirizzato proprio a Caserta.

L’elisoccorso, spesso determinante in situazioni di criticità dove il fattore tempo è cruciale, ha permesso di ridurre al minimo i tempi di trasferimento, garantendo al paziente le cure intensive necessarie.