ULTIM’ORA. Tragedia alla stazione: travolto e ucciso da un treno in corsa, circolazione sospesa

Disagi alla circolazione sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli, via Formia. Nel primo pomeriggio di oggi, 11 febbraio, una persona è stata investita sui binari. L’incidente è avvenuto fra le stazioni di Fondi e Itri con disagi alla circolazione

Sul posto l’autorità giudiziaria, come da prassi, per gli accertamenti di rito. Intanto si registrano disagi anche per i pendolari casertani diretti ad Aversa e Villa Literno.