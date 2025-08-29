ULTIM’ORA. LA FOTO. Violento schianto tra due auto, vigili del fuoco salvano donna incastrata tra le lamiere

Seguiranno aggiornamenti

DRAGONI/BAIA E LATINA – Un violento impatto si è verificato lungo la Strada Statale 372 “Telesina”, al km 17,8, nel comune di Baia Latina. Coinvolte una Volvo con a bordo quattro cittadini salentini e una Peugeot con due persone di Roma. Le cause dell’accaduto sono in fase di accertamento.

A seguito della collisione, una donna è rimasta incastrata nell’auto ed è stata liberata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Piedimonte Matese, che l’hanno consegnata ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale a Piedimonte Matese. Anche il conducente della Volvo è stato soccorso e trasferito nella stessa struttura.

Successivamente, i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente, permettendo il ripristino del traffico. La dinamica è ora oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.