ULTIM’ORA – RIPESCAGGIO CASERTANA. È arrivata la sentenza su Lecco e Perugia. A breve il verdetto sulla Reggina

CASERTA – Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso Perugia contro la riammissione del Lecco stabilita dal Tar, inizialmente escluso per un ritardo nella documentazione sullo stadio ed ha respinto il ricorso del club umbro.

Il Lecco è ufficialmente riammesso in Serie B. Si attende la decisione sul ricorso della Reggina per l’esclusione della Serie B. In caso di esito negativo per i granata, si aprirebbero le porte della cadetteria per il Brescia e, quindi, un posto in Serie C sarebbe libero e ad appannaggio della Casertana.

Secondo le fonti di Sky Sport, il dalla sentenza su Lecco-Perugia emerge come il Consiglio di Stato abbia confermato la sentenza del TAR Lazio, ovvero il Lecco ha acquisito il titolo per partecipare a campionato di Serie B solo dopo la vittoria dei play off contro il Foggia (18/6/2023) ed era impossibile rispettare la scadenza del 15/6 imposta dalla FIGC per i criteri infrastrutturali (da completare entro il 20). Il Lecco subito dopo ha indicato lo stadio di Lecco e il 23 giugno quello di Padova, godendo della proroga oggettivamente innegabile della FIGC e rispettando così i termini e non potendo aderire alla perentorietà.

Era ritenuta scontata la emissione del Lecco in seconda serie. Per quanto riguarda, invece, la Reggina, la situazione è ben più complessa per discrezione in serie B. Una situazione che rende ottimista la dirigenza della Casertana.

Chiaramente, di questa news l’informazione più importante per i tifosi la Casertana è che si avvicina sempre di più il verdetto sull’ammissione in terza serie dei falchetti.