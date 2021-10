S. MARIA C.V. Precipita dal terzo piano mentre cerca di scappare ad un controllo dei carabinieri

SANTA MARIA CAPUA VETERE -Pochi minuti fa, un uomo le cui generalità sono ancora ignote, ha tentato la fuga per sottrarsi ad un controllo dei carabinieri, in via degli Orti, questo pomeriggio. Alla vista dei militari, si è lanciato dal terzo piano della sua abitazione, cercando di sfruttare alcuni cavi della pubblica illuminazione, uno dei quali si è spezzato e lo ha fatto cadere rovinosamente al suolo. I carabinieri hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito presso l’ospedale di Caserta. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco.