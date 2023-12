ULTIM’ORA. Schianto sulla Nazionale, ferite una giovane mamma e la figlia di 5 anni. Sul posto ambulanza e carabinieri

Da definire la dinamica del sinistro.

CASAPULLA. Un brutto incidente si è verificato poco fa in via Appia Antica, nel Comune di Casapulla. Sul posto ambulanza e carabinieri. Al momento si sa poco della dinamica del sinistro che avrebbe coinvolto due auto. In una di queste una giovane mamma e la sua bimba di 5 anni, ferite alla testa. Lo schianto ha causato il blocco del traffico sulla Nazionale, dal Decò all’incrocio di Casapulla.