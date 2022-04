ULTIM’ORA. Trovato senza vita l’uomo scomparso sul Monte Tifata

CAPUA – E’ stato trovato purtroppo senza vita l’uomo di cui non si avevano notizie da stamattina. Si chiamava Antimo Iannotta ed era di Capua. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi di una cava sul Monte Tifata, in località Pianurella, dove si era recato in cerca di asparagi (CLIKKA E LEGGI),

I familiari avevano lanciato l’allarme nel primo pomeriggio. Anche dei droni e un elicottero si erano alzati in volo in cerca di Antimo, a quanto pare profondo conoscitore della zona dalla quale, purtroppo, oggi non ha fatto più rientro. Lascia nel dolore i figli, uno dei quali di professione barista a Capua. Il corpo è stato trasferito alla Medicina Legale di Caserta.