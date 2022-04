Esce in cerca di asparagi e non rientra a casa. Ore di ansia per Antimo

CAPUA – Antimo, 76 anni di Capua, è uscito stamattina verso le 11 per recarsi sul Monte Tifata in cerca di asparagi ma non ha fatto rientro a casa. I familiari hanno allertato i soccorsi nel primo pomeriggio. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, i carabinieri e i vigili urbani. Del 76enne è stata ritrovata la vettura, una Renault Clio, in via Luigi Baia, nella frazione Sant’Angelo in Formis. I soccorritori lo stanno cercando anche con i droni. Il cellulare dell’uomo squilla senza risposta.