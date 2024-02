ULTIM’ORA. Uomo incastrato tra le lamiere dopo spaventoso incidente a catena

CASTEL VOLTURNO – Sono almeno cinque i veicoli coinvolti in un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa lungo la strada statale 7 Quater, l’arteria che porta verso Castel Volturno.



Danni alle auto coinvolte, ma ad avere la peggio è stato un furgone non molto grande, ribaltato su un lato.



All’interno, bloccato tra le lamiere, si trova il conducente del mezzo. L’uomo al momento è cosciente, ma non riesce a liberarsi.



Sul posto in arrivo ambulanza e forze dell’ordine.