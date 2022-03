GUARDA IL VIDEO. ULTIM’ORA. Uomo travolto e ucciso da un treno. Caos traffico. Arriva il magistrato

TRA POCO ALTRI AGGIORNAMENTI Il fatto è accaduto intorno alle 7-30 di stamattina. Sul posto i carabinieri

S.MARIA CAPUA VETERE – Tragedia in via Saraceni: un uomo, per motivi ancora in via di accertamento, è stato travolto e ucciso da un treno n transito mentre cercava di attraversare i binari in bicicletta. Il fatto si è verificato poco dopo le 7,30. Sul posto sono accorsi i carabinieri e da qualche minuto in magistrato della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Traffico paralizzato.