IL VIDEO. Un casertano invitato a sorpresa al matrimonio dell’attaccante del Napoli Matteo Politano. ECCO COM’È ANDATA

CASERTA – C’era anche un pizzico di talento casertano dietro le quinte di uno dei matrimoni più glamour dell’anno: quello tra l’attaccante del Napoli Matteo Politano e la compagna Alessandra Esposito. Tra gli artefici della bellezza del grande giorno, spicca il nome di Roberto Cuomo, noto hairstylist originario di Caserta. Cuomo è stato scelto per curare lo styling in uno degli eventi più seguiti del panorama vip.

Il matrimonio, che ha attirato l’attenzione della stampa e degli influencer, ha avuto luogo in una location esclusiva, l’Hotel Maya Beach Experience di Sorrento tra eleganza, romanticismo e ospiti illustri. In questo scenario, la firma di Cuomo ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più impeccabile, curando i dettagli con la precisione che lo distingue.

Ma la sorpresa per Cuomo è stata doppia. «Non conoscevo personalmente Matteo», racconta, «eppure sono stato scelto per occuparmi del look degli sposi… La cosa più incredibile? Non ero lì solo per lavorare: ero anche tra gli invitati!». Emozionato e riconoscente, Roberto ha vissuto un’esperienza unica.

Nato e cresciuto a Caserta, Roberto Cuomo non è nuovo alle cerimonie di alto profilo. Lo scorso 18 giugno 2024, lui e il padre Oreste Cuomo – figura iconica del settore – avevano curato l’hairstyling del matrimonio di un altro big del calcio italiano: Filippo Inzaghi.

Questo il racconto che Cuomo ha fatto dell’incredibile esperienza professionale, condividendo un video che alleghiamo in calce: “La mia esperienza al matrimonio di Matteo Politano 💍✂️⚽

Il 20 e 21 giugno 2025 ho avuto l’onore di partecipare a uno degli eventi più emozionanti della mia vita: il matrimonio di Matteo Politano, nella splendida cornice di Sorrento, all’hotel Maya Beach Experience. Anche se non conoscevo personalmente Matteo, sono stato scelto per occuparmi della parte hair stylist in occasione di questo evento così speciale. Ma la sorpresa più grande è arrivata quando ho scoperto che non ero lì solo per lavorare… ero anche un invitato al matrimonio stesso! Poter festeggiare, ridere, scherzare e abbracciare gli sposi e gli invitati, vivere tutto questo in prima persona, mi ha fatto realizzare uno dei sogni che avevo fin da bambino. Un’esperienza vera, vissuta sulla mia pelle, che porterò nel cuore per sempre. Ringrazio di cuore Matteo Politano, e tutto il team e il fantastico gruppo di parrucchieri con cui ho condiviso questa avventura. Auguri ancora, campione d’Italia! E sempre…

Forza Napoli 💙🤍”