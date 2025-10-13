Un “genio” casertano batte Bonolis a Tú Sí Que Vales 

Un giovane speaker di San Felice a Cancello porta a “Tu sì que vales” una sfida insolita: leggere i Promessi Sposi più velocemente di Bonolis.

SAN FELICE A CANCELLO – Nella terza puntata del game show “Tù sì que vales” andata in onda sabato 11 ottobre, un casertano ha lanciato un guanto di sfida a Paolo Bonolis, neo giudice di questa edizione, in una gara di lettura.

Si tratta di Fabio Migliore, speaker 29enne originario di san Felice a Cancello, già reduce di un primato ottenuto nel 2010 dal Guinness World Record per aver pronunciato 332 parole in minuto nella lettura del primo capitolo de “I promessi sposi”. Il comico e conduttore romano è stato ritenuto da Migliore un degno sfidante per la sua chiarezza nello scandire le parole durante le letture veloci, un’abilità che caratterizza da anni l’ultima parte del quiz di “Avanti un Altro”, altro storico game show in casa Mediaset.

Sul palco di Canale 5, il casertano ha riproposto il medesimo estratto battendo il record stabilito in precedenza dopo soli 52 secondi, non senza però qualche critica da parte di Maria De Filippi e Rudy Zerbi che hanno ritenuto più comprensibile la lettura di Bonolis. Alla fine, il concorrente ha guadagnato il “vale” dei giudici ma non il consenso del pubblico che con il 75% dei voti contrari ha bocciato il suo accesso alla finale.