C’è un indagato per la morte del rapper Dirtygun, morto in un tragico schianto in moto 16 Aprile 2024 - 19:31

CAPUA – Un 28enne di Marcianise è indagato per la morte di Francesco Natale, Dirtygun, 30enne di Capua scomparso tragicamente lo scorso sabato, 13 aprile, in uno schianto in moto. Il sostituto procuratore Anna Ida Capone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del 28enne alla guida dell’auto, una Fiat 500L, contro la quale ha impattato violentemente la moto del rapper capuano Nell’immediatezza dei fatti l’automobilista venne sottoposto a test alcolemici e tossicologici con esito negativo. Sul corpo della vittima è stata effettuata l’autopsia al fine di stabilire, alla Procura sammaritana, le esatte cause del decesso.