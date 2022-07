Una fiaccolata per ricordare Rita: morta a 19 anni in un tragico incidente stradale

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Fiaccolata in suffragio per Rita De Chiara, 19 anni morta in un incidente stradale. Lunedì alle ore 20 partirà una fiaccolata dalla chiesa di San Michele Arcangelo e proseguiranno per la piazzetta Sandro Pertini in memoria della giovane deceduta a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto un anno fa.

Commovente il ricordo della sorella Mary, che scrive: “Sono stati giorni duri e pieni di lacrime.. Una perdita così grande per tutti noi… E da come ho capito per tutto il paese.. Mia sorella era unica, solare, era vita.. Una vita che non doveva essere spezzata così presto.. Una vita che non doveva essere spezzata in questo modo.. Davanti ai miei occhi.. È difficile, ogni giorno manca sempre più e non ci si può rassegnare. Sto cercando di essere forte di cancellare quelle immagini di quella sera, ma è impossibile. Volevo cogliere l’occasione per ringraziare tutti e per scusarmi di non essere riuscita a rispondere ai vostri messaggi di affetto.”