Una gang di 16enni picchia uomo al distributore di sigarette. 40ENNE IN OSPEDALE

MACERATA CAMPANIA – Non è chiara la motivazione dietro l’aggressione subìta ieri sera da un 40enne di Macerata Campania, preso a calci e pugni da un gruppo di 4/5 giovani minorenni che lo hanno aggredito mentre prendeva delle sigarette al distributore automatico.

Il fatto è avvenuto all’esterno del tabacchi di via De Matteis, situato nella frazione Casalba di Macerata Campania ed è quindi presumibile che i giovani siano originari della zona.

Il gruppo si è avvicinato all’uomo e hanno iniziato a parlargli in maniera aggressiva, fino alla minaccia di picchiarlo per uno sguardo di troppo del 40enne. E in pochi secondi si è passati alla violenza.

Il gruppo ha colpito con calci e pugni l’uomo che fortunatamente è riuscito a fuggire dall’agguato, andando in ospedale e facendosi curare per le ferite.

La vittima dell’aggressione ha denunciato tutto alle forze dell’ordine.