Usura ed estorsione, in manette il rampollo dei Belforte

Il blitz della Guardia di Finanza.

MARCIANISE. Prima gli avevano prestato dei soldi, poi, con le minacce, avevano tentato di farseli restituire, con gli interessi. Ma la loro vittima ha denunciato tutto alla Guardia di Finanza e per i due sono scattate le manette. Si tratta del rampollo del clan Belforte, Ivano Belforte, di 20 anni e del suo “compare” di Macerata Campania Mattia Larino, di 22 anni.

Accusati di usura ed estorsione, i due giovanissimi, mercoledì scorso, sono stati arrestati in flagrante dalle fiamme gialle. Si erano recati sotto casa della vittima che aveva versato loro un acconto di 100 euro. Immediatamente è scattato il blitz e l’arresto dei sue. Il gip Dello Stritto del tribunale sammaritano ha poi convalidato l’arresto in carcere per Belforte ed i domiciliari per Larino.