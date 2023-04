Usura milionaria ai danni di un noto imprenditore: 3 condanne

La sentenza a distanza di oltre 20 anni dall’inizio dei fatti

CAPUA – Usura ai danni di Pasquale Cilento, proprietario dell’hotel Hermitage con sede a Capua e Castellammare di Stabia, tre condanne. E’ quanto deciso dal collegio della terza sezione del tribunale di Napoli, presieduta dal giudice Antonio Palumbo, che a distanza di oltre vent’anni dall’inizio dei fatti, ha pronunciato la propria sentenza.

Condanna di 3anni e 6 mesi per Pino Ingegno, 3 anni per Gaetano Ingegno e 2 anni e 2 mesi per Rosaria Lucignano, accusati a vario titolo di usura ed estorsione.

La vicenda risale agli anni 2000, fino al 2009, e riguarda diverse ipotesi di usura ed estorsione del valore di circa 1 milione di euro, al quale, negli anni, era stato sottoposto Cilento ma anche della moglie farmacista, Ermelinda Piras. Grazie al lavoro degli avvocati Gianluca Giordano e Andrea Balletta, costituiti parti civili nei confronti degli imputati, è emersa la verità.