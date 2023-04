Probabilmente era stato seguito nei suoi movimenti

AVERSA – Ha subito un furto l’ex assessore comunale di Aversa Gino Della Valle.

Al professionista è stata portata via la sua vettura, mentre era in giro per delle commissioni.

Pochi minuti e i malviventi hanno preso l’auto e sono fuggiti.

Probabile, ma non certo, che Della Valle sia stato seguito dalla banda e beccato in un momento di distrazione.