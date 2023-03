Va al pronto soccorso con un dolore alle gambe, Aldo muore a 32 anni. La Procura vuole vederci chiaro: aperta un’inchiesta

Disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico

ROCCA D’EVANDRO/ CASERTA – Il pubblico ministero Nicola Camerlengo della Procura di Santa Maria Capua Vetere conferirà, giovedì 30 marzo, l’incarico al perito Antonio Palmieri che dovrà svolgere l’autopsia. Il pm vuole vederci chiaro sulla morte di Aldo Mambro, 32 anni. Al momento è stato aperto un fascicolo, contro ignoti, per omicidio colposo.

L’uomo, lunedì 20 marzo, aveva iniziato ad accusare forti dolori alla schiena. Il martedì, la madre ha contattato il medico di famiglia, la quale, senza peraltro visitarlo, gli avrebbe prescritto alcuni medicinali.

Con il passare delle ore la situazione non tendeva a migliorare motivo per il quale il medico di fiducia ha consigliato il ricovero.

ospedale è stato sottoposto prima ad una Tac e poi ad una risonanza magnetica, ripetuta il mercoledì, disposta dal medico di turno, con conseguente ricoverato in Neurologia. Venerdì i genitori, telefonicamente, sono stati invitati, da una dottoressa, a recarsi urgentemente in ospedale per una sopraggiunta complicazione, cardiaca, di Aldo.

questi sono arrivati in ospedale il cuore di Aldo aveva smesso di battere.

Poco prima delle 8 del mattino, aveva chiamato a casa riferendo, ai suoi familiari, che si sentiva molto meglio.