Va in ospedale e la dimettono: Assunta muore a soli 16 anni. Fissati i funerali

SAN MARCELLINO – Saranno celebrati domani alle 15,30 nella Parrocchia Maria SS. Assunta in Cielo i funerali della giovane Assunta Russo deceduta lo scorso 20 marzo a soli 16 anni. Orfana di entrambi i genitori, la giovanissima si era recata poco prima al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa per un malore improvviso. Pare che qui le siano state misurate la pressione e l’ossigenazione ma, avendo appurato che tali parametri fossero nella norma, dopo 10 minuti, i medici le avrebbero detto di andare a casa. Purtroppo però, a due ore dal rientro, Assunta si è nuovamente sentita male. Lo zio e la zia, con cui la giovane viveva dalla morte dei suoi genitori, hanno immediatamente allertato il 118 ma, all’arrivo dei sanitari, nonostante i tentativi di rianimarla, non c’è stato più nulla da fare. Assunta era già deceduta.

oggi, dopo ben 10 giorni, il pm ha liberato la salma della giovane per la quale aveva disposto il trasferimento alla medicina legale dell'ospedale San Giuliano di Giugliano di Napoli per l'esame autoptico per stabile le cause e le eventuali responsabilità della morte. Domani la Domus Funeraria si occuperà del trasferimento della salma della ragazza, nella Parrocchia Maria SS. Assunta in Cielo, per la celebrazione del rito funebre. Lascia affranti da un dolore inconsolabile il fratello Antonio, i nonni, gli zii ed i parenti tutti. Una famiglia, quella di Assunta, che appena dopo 4 giorni dalla morte della 16enne si è trovata ad affrontare anche il dolore della prematura, anche in questo caso, dipartita di una zia della giovane.