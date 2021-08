VACCINI SENZA PRENOTAZIONE. Da domani negli hub di Caserta open day tutti i giorni

CASERTA – Da domani 3 agosto i centri vaccinali di Caserta e provincia saranno in ‘open day’ tutti i giorni. Sarà quindi possibile recarsi sempre nei vari hub, senza prenotazione, per effettuare sia per la prima somministrazione contro il Covid 19 che i richiami (in questo caso trascorsi i tempi previsti). Un modo, questo pensato dall’Asl Caserta, per incentivare le persone a vaccinarsi rendendo la procedura più facile e veloce possibile, evitando incompatibilità con impegni lavorativi e personali.