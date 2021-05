COVID. Vaccino agli studenti che faranno l’esame di maturità in CAMPANIA: domani aperte le prenotazioni. ECCO QUALE DOSE RICEVERANNO I RAGAZZI

CASERTA – “Credo che domani sera apriamo la piattaforma per i maturandi perché abbiamo deciso di fare la vaccinazione per i ragazzi che fanno l’esame di maturità“. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno. “Pensiamo di completare, a partire dal 2 giugno, nell’arco di tre giorni la vaccinazione di credo che saranno 80 mila ragazzi“. Per De Luca, “i tempi sono quelli giusti. Per noi è importante avere le dosi necessarie di vaccino, per il resto non abbiamo problemi”.

Intanto, De Luca rammenta che, “ieri, ancora una volta, abbiamo vaccinato 70 mila cittadini campani, quindi viaggiamo veramente con numeri molto molto importanti“. Quanto alla tipologia di siero da inoculare, evidenzia che “dobbiamo avere le dosi necessarie soprattutto di vaccino Pfizer perché, al di sotto dei 18 anni, dovremo dare Pfizer e poi pensiamo di somministrare Johnson per i ragazzi al di sopra dei 18 anni“. “E’ evidente – dice – che siamo di fronte a un impegno ancora straordinario perché dobbiamo vaccinare decine di migliaia di ragazzi se vogliamo aprire l’anno scolastico in condizioni di sicurezza. Poi, dobbiamo fare la seconda dose per il personale scolastico docente e non docente, dobbiamo completare di nuovo l’immunizzazione del personale sanitario“.