Vandali in azione al cimitero. La denuncia del consigliere Scialdone

VITULAZIO – Vandali in azione al cimitero di Vitulazio. A denunciare l’accaduto è il il consigliere comunale di minoranza Antonio Scialdone. “Questa notte ennesimo atto vandalico “doloso” e mi assumo la responsabilità politica di questa affermazione. Buona parte dei cavi principali dell’energia elettrica sono stati divelti, il cimitero è senza corrente ad una settimana dalla commemorazione dei defunti”.

“In questi quattro anni e mezzo di amministrazione sindaco Russo diversi sono stati gli atti vandalici, mi domando e dico: come mai non è stata posta in essere alcuna azione (installazione di telecamere) per impedire che tutto ciò potesse ancora avvenire? Quello che è accaduto questa notte è assolutamente inaccettabile, e chiedo un immediato intervento dell’autorità giudiziaria competente per assicurare alla giustizia coloro i quali compiono tutto questo determinando, tra l’altro, ingenti danni economici. Sindaco Russo non giri la faccia dall’altra parte”

ha concluso.