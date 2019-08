Vede i carabinieri, gira l’auto e scappa via. Ecco cosa hanno trovato nella sua auto

GRAZZANISE (red.cro.) – Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma atta ad offendere A.S., 55enne di Pignataro Maggiore. Il 55enne con precedenti per reati in materia di stupefacenti, sulla strada provinciale 333 nel Comune di Cancello ed Arnone, a bordo di una Hyundai i20 con accanto un passeggero alla vista dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Casal di Principe che gli intimavano l’alt invertiva pericolosamente il senso di marcia dandosi alla fuga. rischiando di colpire sia i militari che gli altri guidatori con la sua manovra azzardata.

L’uomo è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma da taglio (aveva un coltello di 18 centimetri). L’inseguimento è iniziato nel tratto di Cancello Arnone della Provinciale dove i carabinieri della sezione Radiomobile di Casal di Principe, competente per territorio, avevano istituito un posto di blocco teso a garantire la sicurezza stradale e a contrastare l’illegalità diffusa. Nel corso dell’operazione i militari dell’Arma hanno intimato l’alt a una Hyundai I20 con a bordo due persone.