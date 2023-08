Veicolo antincendio della Provincia si schianta contro l’auto dell’ex consigliere comunale

Ricovero in ospedale per il 75enne.

MADDALONI/SAN FELICE A CANCELLO. Prima un leggero tamponamento, poi il veicolo antincendio in dotazione alla Provincia, dopo un testacoda, ha preso in pieno la Fiat 500 guidata dall’ex consigliere comunale di San Felice a Cancello, Clemente De Lucia. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, in zona Montedecore a Maddaloni, nei pressi del distributore di benzina De Francesco. L’ex consigliere 75enne, imprenditore dei trasporti, subito dopo l’impatto è stato trasportato in ospedale anche se le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti.