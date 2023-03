Venditore casertano accusato di aver rubato 200 litri di olio: si chiude il processo

VAIRANO PATENORA – È sopraggiunta la prescrizione nel processo ai danni di un venditore, un rappresentante casertano, accusato dall’azienda per cui lavorava di aver rubato oltre 200 litri di olio da cucina.

L’uomo, finito sotto processo per appropriazione indebita per fatti risalenti al 2015, ha visto chiudersi il procedimento per intervenuta prescrizione.

Il venditore, difeso dall’avvocato casertano Gianfranco Carbone, ha sempre rigettato ogni accusa, difendendo, davanti alla giudice monocratico Bianco del tribunale di Velletri, la sua tesi, ovvero che non si fosse trattata di approvazione indebita, ma di un accordo con i proprietari della società con cui collaborava.