Vengono dal napoletano per rubare nelle case: BECCATI IN DUE

AVERSA – È di cinque persone denunciate in stato di libertà il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto nella serata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Aversa, nell’ambito delle attività di presidio dell’area interessata dalla movida.

Nel dettaglio, tre giovani – un 26enne di Sant’Antimo, un 21enne e un 30enne entrambi di Mugnano di Napoli – sono stati fermati a bordo di una Lancia Y e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli, strumenti considerati potenzialmente destinati ad attività illecite. Per il 21enne, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, è scattata una denuncia anche per la violazione della misura cautelare.

Un 50enne di Trentola Ducenta è stato denunciato per detenzione di tabacchi esteri con contrassegni contraffatti: in suo possesso sono stati trovati 69 pacchetti, per un peso complessivo di 1,38 kg, tutti recanti il bollo falso del Monopolio di Stato.

Infine, un 31enne di origine marocchina è stato sorpreso a rubare schede telefoniche all’interno di un’attività commerciale ed è stato denunciato per furto.

Per tutti e cinque i soggetti è stata avviata la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 230 persone e controllati 107 veicoli. Le violazioni al Codice della Strada riscontrate sono state 43, per infrazioni quali mancata copertura assicurativa, guida senza patente, senza casco e senza cinture di sicurezza. Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale, sei a sequestro amministrativo e 14 a fermo amministrativo. L’importo complessivo delle sanzioni elevate ammonta a 17.102 euro.