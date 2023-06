VIDEO E FOTO. FCF Bike tour 2003: tappa solidale di Fabio Cannavaro alla pizzeria Sunrise di via Roma

Ad accogliere il campione i gestori Fabio Biondi e Giuseppe Russo.

CASERTA. Il bike tour solidale della Fondazione Cannavaro Ferrara si è fermato stamattina a Caserta. L’iniziativa benefica del sodalizio capitanato dai due campioni ha fatto tappa alla Pizzeria Sunrise di via Roma, gestita da Fabio Biondi e Giuseppe Russo. Sono stati questi ultimi, infatti, ad accogliere i bikers che pedalano in lungo e in largo l’Italia per raccogliere fondi a sostegno de “La Casa del Sorriso”. In testa alla carovana dell’Fcf bike tour 2023 proprio Fabio Cannavano, oggi allenatore e calciatore amatissimo, non solo in Campania.

Sunrise pizzeria ed altri sponsor sostengono l’iniziativa benefica della Fondazione che, proprio oggi pomeriggio, prevede un’altra tappa ad Aversa.

Un progetto importante e ambizioso quello della Fondazione, la cui raccolta fondi verrà destinata proprio alla Casa del Sorriso di Napoli, uno spazio di serenità per bimbi e famiglie in difficoltà, per consentire loro di avere accoglienza, laboratori culturali, artistici e sportivi. La Casa del Sorriso si trova nel quartiere San Pietro a Patierno ed è gestito dalla Fondazione Cesvi con la cooperativa sociale Il Grillo parlante.

La fondazione Cannavaro Ferrara opera da anni per contribuire a contrastare le diverse forme di disagio infantile e giovanile della città e della provincia di Napoli attraverso il più ampio coinvolgimento dei suoi stakeholder interni ed esterni.