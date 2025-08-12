Vincenzo muore a 31 anni nello schianto in moto, fissato l’ultimo saluto

Stava rientrando da una festa ed era in compagnia del cugino quando ha perso il controllo della moto andandosi a schiantare contro il guardrail

SAN FELICE A CANCELLO – Saranno celebrati domani, mercoledì 13 agosto alle ore 17.00, nella Parrocchia di San Pietro Apostolo, i funerali di Vincenzo De Rosa, il 31enne di San Felice a Cancello deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica su Viale Carlo III mentre in sella alla sua moto in compagnia del cugino si è schiantato contro il guardrail.

Per il 31enne non c’è stato, purtroppo, nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Migliorano, fortunatamente, le condizioni del cugino ricoverato all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove è giunto in codice rosso. Il giovane sarebbe stato dichiarato fuori pericolo