Violazioni ambientali, ordinata la chiusura del noto autolavaggio

Dopo il sopralluogo dei vigili urbani.

LUSCIANO. Con propria ordinanza il Comune di Lusciano ha imposto la chiusura all’autolavaggio Flagiello, in via De Curtis, traversa di via della Libertà. L’ordinanza si è resa necessaria dopo il sopralluogo nel corso del quale sono state riscontrare molte violazioni ambientali. Il provvedimento è stato firmato dal Responsabile del Settore Tributi del Comune di Lusciano ed è immediatamente eseguibile.