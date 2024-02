Zinzi (Lega), oggi la Reggia di Caserta si arricchisce: “Una bella pagina per la nostra comunità”

.

“Felice che la Reggia di Caserta oggi si arricchisca di uno spazio che viene restituito ai nostri concittadini. Si scrive una bella pagina per la nostra comunità e per i tantissimi turisti che ogni anno visitano uno dei fiori all’occhiello dell’architettura italiana, espressione più significativa di storia, cultura, tradizioni e della ricchezza

di un territorio che con orgoglio vogliamo promuovere e valorizzare sempre di più. Significativo che l’inaugurazione

delle Sale espositive della ‘Gran Galleria’ della Reggia, alla presenza del presidente Mattarella, si inserisca in un quadro

storico rilevante, con la chiusura dell’anno vanvitelliano. Sono convinto che dalla cultura si possa ripartire per rilanciare la nostra Campania, valorizzando le nostre bellezze, le nostre unicità, che parlano della nostra terra e sanno raccontarla a tutto il mondo”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.