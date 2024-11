10 anni di storia per il Roma Club Lupi Casertani: l’ex campione Sebino Nela a CURTI per la presentazione del suo libro

Appuntamento nella sede della Roma Club Lupi Casertani in via Vittorio Veneto 7, a Curti, domenica 17 novembre alle 16:30

CURTI – 10 anni di storia, 10 anni di passione, un unico amore: questo è il Roma Club Lupi Casertani. Dieci anni fa un gruppo di amici virtuali, uniti dalla fede calcistica e conosciutisi sui social, decise di incontrarsi dal vivo e mettere in piedi un vero e proprio Roma Club, uno dei pochi della provincia di Caserta, presieduto da Domenico Feola (vice-presidente Danilo Corvino). Un club – riconosciuto ufficialmente dalla società A.S.Roma – che ad oggi conta circa 60 iscritti, i quali non solo seguono la loro squadra del cuore riunendosi per tifare in occasione di ogni partita, ma si uniscono anche per realizzare manifestazioni culturali ed eventi di beneficenza. In occasione del decimo anniversario, i Lupi Casertani hanno organizzato una giornata speciale, che vedrà ospite un campione passato della Roma: il grande Sebino Nela. Il noto ex-calciatore presenterà il suo libro “Il vento in faccia”.

A moderare l’evento sarà Giuseppe Di Gregorio.

Appuntamento nella sede della Roma Club Lupi Casertani in via Vittorio Veneto 7, a Curti, domenica 17 novembre alle 16:30.