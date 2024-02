10 e Lotto fortunato: vincita da migliaia di euro nel Casertano. ECCO DOVE

La dea bendata torna a baciare la nostra provincia.

AVERSA. Ancora una volta la dea bendata bacia il casertano. Nell’ultima estrazione del 10 e Lotto, come riporta Agipronews, è stato centrato un bis di vincite, entrambe da 10 mila euro, ad Aversa e Telese Terme, rispettivamente con un 7 Doppio Oro e un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 600 milioni da inizio anno.