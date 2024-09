La Dea Bendata bacia il casertano: vinti 9mila euro al “10eLotto”

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,7 miliardi da inizio anno

VAIRANO PATENORA – Festa grande ad Afragola, in provincia di Nap­oli, grazie al 10eLotto. Nella località campana, come riporta Agipronews, vinti 30mila euro in seguito a un “8 Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 9mila euro a Vairano Patenora, in provincia di Napoli, una da 8mila euro a Battipaglia e una da 5mila euro a Cava de’ Tirreni, entrambe in provincia di Salerno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,7 miliardi da inizio anno.