13 CONDANNE, TUTTI I NOMI. Cocaina davanti alle scuole sulla direttrice S.MARIA C.V., CASERTA, CASAL DI PRINCIPE. Cade l’aggravante camorristica

CASERTA /SANTA MARIA CAPUA VETERE / MARCIANISE – (gv) Cade l’aggravante camorristico ma vengono condannati in 13 per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato il presidente Maffei, tribunale di Napoli Nord, ad emettere il seguente dispositivo di sentenza dopo le pesanti accuse della Dda di Napoli pm Landolfi. Un’inchiesta che alcuni anni fa portò alla luce un fiorente business di spaccio articolato nei comuni di Santa Maria Capua Vetere, San Prisco, Casal di Principe e Orta di Atella. La droga proveniva dal Parco Verde di Caivano.

I carichi di polvere bianca venivano smerciati anche davanti alle scuole; in particolare, una delle piazze di spaccio messe in piedi dai giovanissimi pusher si trovava nei pressi di alcuni licei e nell’area antistante l’Anfiteatro campano a Santa Maria Capua Vetere. Oltre alla cocaina, le gang smascherate dai carabinieri spacciavano hashish e marijuana. Alcuni come Viggiano (difeso dall’avvocato Luca Viaggiano) sono stati condannati solo per l’associazione semplice, il pm aveva chiesto 13 anni. Nel collegio difensivo gli avvocati Francesco Gioia, Mario Sciaretta, Vincenzo Montanino, Genny Iannotti. Altri imputati chiesero il rito abbreviato.

ECCO I NOMI le condanne

Salvatore Natale Caivano 3 anni e 3 mesi

Gabriele Consolazio Santa Maria Capua Vetere 10 anni e 10 mesi

Carlo Piccirillo Santa Maria Capua Vetere 10 anni e 7 mesi

Giovanna Talamo Santa Maria Capua Vetere 5 anni e 4 mesi

Umberto Diaferia Caivano 10 anni e due mesi

Silvia Del Canto Caserta 1 anno e 7 mesi (pena sospesa)

Vincenzo Pettrone Santa Maria Capua Vetere 3 anni e 4 mesi

Ermanno Sorbo 2 anni e due mesi

Tiziana Barbato 9 mesi

Ivan Viggiano Santa Maria Capua Vetere 2 anni e 8 mesi