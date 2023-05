“13 voti falsi alle Regionali”. Chiesto il rinvio a giudizio per Maria Luigia Iodice

MARCIANISE – Il pubblico ministero ha richiesto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Aversa-Napoli Nord, Raffaele Coppola, il rinvio a giudizio della consigliera regionale di Marcianise Maria Luigia Iodice.

L’accusa è quella di aver alterato, in concorso con due soggetti ancora non identificati, un numero pari a 13 schede a seguito delle votazioni per il consiglio regionale della Campania del settembre 2020.

Secondo la procura, Iodice avrebbe dato la direttiva di aggiungere il suo nominativo a delle schede della nona sezione elettorale a San Cipriano d’Aversa.

Il gip Coppola dovrà decidere se per la consigliera di Noi Campani ci sarà processo o meno.