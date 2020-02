REGIONALE – Dramma, nella serata di ieri, nel quartiere Avvocata a Napoli. Un 13enne per motivi ancora da accertare è precipitato dal balcone della sua abitazione al 5° piano. Accorsi sul posto gli operatori del 118. Ricoverato d’urgenza al Santobono dove attualmente si trova in terapia intensiva. Presenta diverse fratture ma a destare preoccupazione nei medici è un trauma cranico con sospetta emorragia cerebrale. Sul posto intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.