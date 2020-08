14enne in bici travolto da un’auto. E’ grave in ospedale

SUCCIVO – (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente, 14enne in bici, travolto da auto in corsa, finisce in ospedale. Ieri sera in via Garcia Lorca a Succivo un 14enne in sella alla propria bici nei pressi del Parco, è stato travolto da una vettura in transito che pare viaggiasse a velocità sostenuta. L’impatto è stato così violento da scaraventare a terra il giovanissimo che ha battuto la testa sull’asfalto riportando gravi lesioni e sanguinamento. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi per il 14enne, sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale di Caserta, i medici hanno attivato tutte le procedure per curare il ragazzino, che ha gravi lesioni, la prognosi non è stata ancora sciolta, dato che il colpo è stato forte alla testa.