15enne “armato” di sfollagente gira su uno scooter senza casco e senza patente. Denunciato

CASTEL VOLTURNO – Nel pomeriggio di ieri i Nibbio, nel transitare in via Firenze a Napoli, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter privo del casco protettivo e lo hanno fermato. Il ragazzo, un 15enne di Castel Volturno, è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico ed è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Il minorenne è stato inoltre multato per guida senza patente poiché mai conseguita e guida senza casco. Lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo e il minore affidato ai genitori.