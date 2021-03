SHOCK NELLA COMUNITÀ. 16enne si impicca in bagno. Trovato un suo biglietto

VILLA DI BRIANO – Il suicidio è la prima ipotesi costruita attorno al decesso di un 16enne di Boscoreale, il cui corpo è stato trovato questa mattina nella comunità di via Ugo La Malfa a Villa di Briano.

Un’ipotesi, questa del gesto estremo, che ha preso corpo dopo che il giovane senza vita è stato rinvenuto in bagno, impiccato.

Attualmente sul posto si trovano i Carabinieri della Compagnia di Aversa e i medici della Scientifica.

Il ragazzo era in custodia presso la struttura di via Ugo La Malfa per un tentativo di rapina. I Carabinieri hanno trovato un biglietto in cui il 16enne annunciava la tragica intenzione di togliersi la vita.

Il suo corpo è stato trasferito all’istituto di Medicina Legale a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico.