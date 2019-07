17enne muore nella piscina dell’albergo. Chiusa l’indagine: “Il titolare non ha colpe”

SESSA AURUNCA – Dopo due anni si chiude l’indagine intorno alla terribile morte di Leonardo Rinaldi, il giovane di appena 17 anni stroncato da un improvviso malore, mentre era in piscina, il 20 agosto del 2017. La tragedia si era consumata nella piscina del noto Hotel San Leo di Sessa Aurunca, il giovane era da poco uscito di casa in compagnia di amici quando ha accusato un malore nei pressi della struttura che non gli ha lasciato scampo.

Il Giudice per le indagini preliminari non ha riscontrato profili di potenziale responsabilità penale a carico del gestore dell’albergo, e tenuto conto della rapidità dei soccorsi apprestati dal personale della struttura alberghiera, il gip ha proteso per l’archiviazione. Leonardo Rinaldi infatti venne soccorso tempestivamente dal personale dell’albergo e per poi spirare pochi minuti dopo il trasporto presso l’ospedale Civile San Rocco di Sessa Aurunca.