17enne picchia la madre e il fratellino per i soldi della droga. Il giudice gli dà una seconda possibilità

La corte per i minorenni a disposto la messa alla prova per il giovane

CASTEL VOLTURNO – Si tratta della più classica delle seconde possibilità per un diciassettenne romano domiciliato a Castel Volturno, responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre e del fratello, danneggiamenti in casa ed estorsione di denaro ai familiari per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Un ragazzo che, giovanissimo, ha dovuto fare i conti con la giustizia a causa della sua condotta violenta.

Nelle scorse ore, il giudice per il tribunale dei minorenni di Roma, luogo di origine del ragazzo, che ormai vive da tempo a Castel Volturno, ha approvato la richiesta fatta dai legali di messa alla prova.

In

questo modo il procedimento penale nei suoi confronti viene sospeso e il diciassettenne viene affidato ad un programma che prevede come attività l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.

Il diciassettenne lavorerà per 10 mesi nella stessa struttura che attualmente lo ospita.